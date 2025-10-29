ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮರಣ ಶಾಸನವಾದ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಯೂಸೂಫ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:25 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:25 IST
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರಬೋಳ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ
Yadgiragricultural co op society

