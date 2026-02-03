ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುಣಸಗಿ| ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ: ದಿನಕರ ಜೋಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:21 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:21 IST
ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 108 ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
