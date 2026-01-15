ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ಶಹಾಪುರ | ಸಂಭ್ರಮದ ಜೋಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾತ್ರೆ; ಸಂಗಮೇಶ್ವರ, ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜೋಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 7:30 IST
ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ
ದಿಗ್ಗಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಗುರುವಾರ ರಂದು ಜೋಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
-ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಶಹಾಪುರ
