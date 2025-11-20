ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಗುರುತು

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್
ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್
ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅನುಮೂದನೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT