ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಕಡತಗಳ ವಿಲೇ ಕ್ರಮದ ವರದಿ ನೀಡಿ: ರಮಾಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ್‌ ಸೂಚನೆ

ಕಚೇರಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಮಾಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ್‌ ಅಸಮಧಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:49 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಫಲಕವಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ
ರಮಾಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ್‌, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
yadagiriLokayukta

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT