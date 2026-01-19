ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ| ಮೈಲಾಪುರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್: ಕುಸಿದ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹ 75 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ, ಈ ವರ್ಷ ₹ 45 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
yadagiriBus

