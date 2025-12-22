ಯಾದಗಿರಿ: ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೌಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜಾತ್ರೆಯು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಲಾಯಿತು. ಗಂಗಾಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುರಕುಂದಿ ವಗ್ಗರು ಸರಪಳಿ ಹರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ದೇವರ ವಾಣಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಕೈಕುಸ್ತಿ, ಮರಳಿನ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗಿದವು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಂಟಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಹಳಿಮನಿ, ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ನಡ್ಲಮೇಟಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>