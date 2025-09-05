ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ: 300 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವ

ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
ಮಾರುತಿ ದೇಗುಲದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಸಚಿವ
