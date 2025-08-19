ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಳೆ: ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ನೀರು

ತೋಟೇಂದ್ರ ಎಸ್.ಮಾಕಲ್
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:39 IST
ಯರಗೋಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ
ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಯುವಕರು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು
