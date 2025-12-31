ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | 1.700 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ನಾಣ್ಯ, ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:13 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:13 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಗಡಿಯಾರ
ನಂದೀಶ್
yadagiri
