<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ₹50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ, ಪ್ರಕರಣದ ವೆಚ್ಚ ₹5 ಸಾವಿರ ಸೇರಿ ₹65 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಎಸ್ಬಿಐಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ₹50 ಸಾವಿರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಿ.ಎಂ. ಪಟೇದಾರ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೂರುದಾರ ಹಣ ಕಳೆದು<br>ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹65 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆದೇಶದ ದಿನದಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>