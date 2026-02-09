ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಬೂದಿ ದಿನ್ನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ: ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪುರಾತನದ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗ ಬೂದಿ ದಿನ್ನೆ
ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:02 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿಗೃಹ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿಗೃಹ
ಕರ್ನಲ್ ಮೆಡೋಸ್ ಟೇಲರ್
ಕರ್ನಲ್ ಮೆಡೋಸ್ ಟೇಲರ್
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT