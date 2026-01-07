ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಸುರಪುರ: 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಪರೂಪದ ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ಪತ್ತೆ

ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 5:36 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 5:36 IST
ಸುರಪುರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನಗಳು ದೇವಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಶೋಧಿಸಿದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ.
ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ, ಶಾಸನ ತಜ್ಞೆ
ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನ, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಬೇಕು
ರಾಜಗೋಪಾಲ ವಿಭೂತಿ, ಸಂಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕ
