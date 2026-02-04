ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೌನೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ: ಕೆ.ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:43 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:43 IST
ಜಗದ್ಗುರು ಮೌನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಕೇತವೆ ಮೌನೇಶ್ವರ. ಇಂತಹ ಮಹಾ ಪುರುಷನ ಸಂತತಿಯವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದವರು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಪಿ ನಂಜುಡಿ, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
