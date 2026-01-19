ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ವಡಗೇರಾ: ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆದ್ದು, ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ

ಕೋನಹಳ್ಳಿ- ರೋಟ್ನಡಗಿ ಮಧ್ಯದ 9.5 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:14 IST
ಈ ರಸ್ತೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ‍ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
ಖಾಸಾಹುಸೇನಿ ಕೋನಹಳ್ಳಿ ವಾಹನ ಸವಾರ
yadagiriroad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

