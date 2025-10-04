ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictyadagiri
ಅಂದಾಜು ₹ 665 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ, ಭೀಮಾ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹ: ₹ 500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆಹಾನಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:15 IST
yadagiri

