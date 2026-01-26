ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಯಾದಗಿರಿ | ಖಜಾನೆಗೆ ವರವಾದ ಕರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಾದಗಿರಿಯ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕರ ವಸೂಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ ಪಾವತಿ ರಸೀದಿ ನೀಡಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಯಾದಗಿರಿಯ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕರ ವಸೂಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ ಪಾವತಿ ರಸೀದಿ ನೀಡಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಲವೀಶ್‌ ಒರಡಿಯಾ
ಲವೀಶ್‌ ಒರಡಿಯಾ
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ
yadagirPanchayatcampaign

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT