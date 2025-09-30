ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ: ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?

<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಖಾತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಈ ಆದೇಶವು 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಯೋಮಿತಿಯ ಸಡಿಲಿಕೆ?</strong></p><ul><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (35ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (38 ವರ್ಷ)</p></li><li><p>ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (38ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (41ವರ್ಷ)</p></li><li><p>ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಪ್ರವರ್ಗ-1– ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (40ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (43ವರ್ಷ)</p></li></ul><p><strong>ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?</strong> </p><ul><li><p>ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (42ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (45ವರ್ಷ)</p></li><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (40ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (43ವರ್ಷ)</p></li></ul><p><strong>ಎಸ್ಡಿಎ, ಎಫ್ಡಿಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ :</strong></p><ul><li><p>ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (35 ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (38 ವರ್ಷ)</p></li><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (37 ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (40 ವರ್ಷ)</p></li></ul><p><strong>ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ :</strong> </p><ul><li><p>ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (27ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (30ವರ್ಷ)</p></li><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (25ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (28ವರ್ಷ) </p></li></ul><p><strong>ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಯೋಮಿತಿ :</strong> </p><ul><li><p>ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (32ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (35ವರ್ಷ)</p></li><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (30ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (33ವರ್ಷ) </p></li></ul><p><strong>ಕೆಎಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಯೋಮಿತಿ :</strong> </p><ul><li><p>ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು (40ವರ್ಷ), ಹೆಚ್ಚಳ (43ವರ್ಷ)</p></li><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ – ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ( 37ವರ್ಷ) ಹೆಚ್ಚಳ ( 40ವರ್ಷ) </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>