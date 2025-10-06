ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್​​ ಬ್ಯಾಂಕ್‌: ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 7 ಅಧಿಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.</p><p><strong>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?</strong> </p><ul><li><p>ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿಎ, ಎಂಬಿಎ, ಪಿಜಿಡಿಎಂ, ಪಿಜಿಡಿಬಿಎಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆಡಿಟ್) ಹುದ್ದೆಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಂಬಿಎ, ಪಿಜಿಡಿಎಂ, ಪಿಜಿಡಿಬಿಎಂ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಂಬಿಎ, ಪಿಜಿಡಿಎಂ, ಪಿಜಿಡಿಬಿಎಂ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದವಿಯ ಜೊತೆ ಐಸಿಎಸ್ಐ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li></ul>.SBIನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: 63 ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ. <p><strong>ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?</strong></p><ul><li><p>ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ – ₹1,56,500 ರಿಂದ ₹1,73,860.</p></li><li><p>ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ – ₹64,820 ರಿಂದ ₹67,160 .</p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:</strong></p><ul><li><p>ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹175 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>ಉಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹850 ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ? </strong></p><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ಕೊಡಗು | ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ\n\n.<p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</strong></p><p><a href="https://www.nhb.org.in/oppurtunities_nhb/recruitment-of-officers-at-various-positions-regular-on-contract-deputation-submission-of-online-application-payment-of-fees/">https://www.nhb.org.in/oppurtunities_nhb/recruitment-of-officers-at-various-positions-regular-on-contract-deputation-submission-of-online-application-payment-of-fees/</a></p><p><strong>ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</strong> </p><p><a href="https://www.nhb.org.in/wp-content/uploads/2025/10/Ad-2025-august-Final-2.pdf">https://www.nhb.org.in/wp-content/uploads/2025/10/Ad-2025-august-Final-2.pdf</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>