<p>ಕೊಡಗಿನ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿಯ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08 ರಂದು ನಡೆಯುವ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ:</strong> </p><ul><li><p>ಹುದ್ದೆ: 1</p></li><li><p>ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಕೊಡಗು</p></li><li><p>ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರ</p></li><li><p>ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹21,000</p></li></ul>.ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ: ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?.<p><strong>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ:</strong></p><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.</p><p><strong>ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ:</strong></p><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು.</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?<br></strong><br>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.</p><p><strong>ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ: </strong></p><p>ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ (ಸಂಶೋಧನೆ)</p><p>ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕೇಂದ್ರ</p><p>ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ</p><p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ</p> .ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ: ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?.