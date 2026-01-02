ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ, ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 312 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 29 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಅಜ್ಮೀರ್, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಕೊಲ್ಕತ್ತ, ಮುಂಬೈ, ಪಾಟ್ನಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. </p><p><strong>ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ:</strong> </p><ul><li><p>ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ– 22</p></li><li><p>ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ –7</p></li><li><p>ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ – 202</p></li><li><p>ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರ– 15</p></li><li><p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರೀಕ್ಷಕರ – 24</p></li><li><p>ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಾಯಕ, ತರಬೇತಿ – 2</p></li><li><p>ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರೇಡ್-3 – 39</p></li><li><p>ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ–1</p></li></ul>.<p><strong>ದೊರೆಯುವ ವೇತನ: </strong></p>.<p><strong>ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ: 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 29 ಜನವರಿ 2026</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ಜನವರಿ 2026</p></li></ul><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: </strong></p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ, ಕಾನೂನು ಪದವಿ, ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಎಂಬಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. </p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:</strong> </p><ul><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹500 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಡಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ, ಇಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹250 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ</strong><em>:</em> </p><p> ಜನವರಿ 1, 2026ಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು.</p>.<p><strong>ವರ್ಗವಾರು ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ</strong></p>.<p><a href="https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing">ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p><p><a href="https://www.rrbapply.gov.in/assets/forms/CEN_08_2025_Isolated_Category.pdf">ಅಧಿಸೂಚಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a> </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>