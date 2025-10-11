ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: SEBI ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿ

<p>ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. </p>.ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.<p><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?</strong> </p><ul><li><p>ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ </p></li><li><p>ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ</p></li><li><p>ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ</p></li><li><p>ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ</p></li><li><p>ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್</p></li><li><p>ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್</p></li><li><p> ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</p></li><li><p>ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ </p></li><li><p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್</p></li><li><p>ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. </p></li></ul><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ:</strong> </p><p>2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಯಸ್ಸು 30ಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿರಬಾರದು</p><p><strong>ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:</strong> </p><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: 898 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ.<p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:</strong></p><ul><li><p>ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯದ ವರ್ಗಗಳಾದ ಒಬಿಸಿ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ₹1,000 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ₹100 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಶೇ 18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</strong></p><p>https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/careerdetail.jsp?careerId=391</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>