ಪದವಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ 349 ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೇಶದ ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ (ಸಿಎಪಿಎಫ್) ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 349 <strong>'ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್'– 'ಗ್ರೂಪ್ –ಎ'</strong> ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 20 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 12 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ.</p><p>ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಾಸಾದ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ 25. ಮೀಸಲು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹200. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.</p><p>ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಗ್ರೂಪ್ ಎ' ಹಂತದ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p><strong>'ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್'– 'ಗ್ರೂಪ್ –ಎ' ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ</strong></p><p>ಬಿಎಸ್ಎಫ್ 108</p><p>ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ 106</p><p>ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ 70</p><p>ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ 53</p><p>ಐಟಿಬಿಪಿ 12</p>.<p><strong>ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?</strong></p><p>ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರಲಿವೆ ಒಟ್ಟು 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 19 ಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ 250 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರಲಿದ್ದು 2 ಗಂಟೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ) ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೆಗಟಿವ್ ಅಂಕಗಳು ಇರಲಿವೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದು 200 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ 150 ಅಂಕಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p><p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.</p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ <a href="https://upsconline.gov.in/">https://upsconline.gov.in/</a> ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.</p>.ಫೆ. 28ರಿಂದ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ.ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಗೆ 33 ಅಂಕ ಸಾಕು: ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 125ರ ಬದಲು 100ಕ್ಕೆ .