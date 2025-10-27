National Scholarship | ಬೃಹತ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ‌

<p>ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ (ಎಎಂಪಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ<br>ವೇತನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ನೀಟ್, ಐಐಟಿ–ಜೆಇಇ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಸಿಎಲ್ಎಟಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ</strong></p><p>1.ಶಾಲೆಗಳು (8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ)</p><p>2.→ಜೂನಿಯರ್/ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು (11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ)</p><p>3.→ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು.</p><p>ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ?</p><p>l→500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಐಐಟಿ–ಜೆಇಇ, ನೀಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ</p><p>l→ಉನ್ನತ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ<br>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ</p><p>l→ಅರ್ಹ 500 ಮಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ<br>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ</p><p>l→ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇ–ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ<br>ನೀಡಿಕೆ</p><p>ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 <br>ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೊನೇ ದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 25</p><p>ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್</p><p>ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು <a href="https://www.ampindia.org">https://www.ampindia.org</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>