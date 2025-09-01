ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career education
ADVERTISEMENT

ಶಿಕ್ಷಣ: ನೀವೂ ವಿಧಿ ಬರೆಯಬಹುದು

ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್‌
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:39 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌‌ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋಪ್‌ ಇದೆ. ವಿಷಯಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಗತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ‌
ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಪ್ರೊ. ಮಂಜುನಾಥ ಘಾಟೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
DharwadEducation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT