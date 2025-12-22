ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career guidesslc
ADVERTISEMENT

SSLC Exam: ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:21 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PDF
SOCIAL Science (2).pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
ADVERTISEMENT
EducationSSLCSocial Sciencemodel question paper

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT