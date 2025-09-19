ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಕಿಶೋರ್‌ ಸಂದರ್ಶನ | ನಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿ

ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:15 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಾತ್ರಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲಾ...

ಪ್ರ

ಕಮಲ್‌ ಶ್ರೀದೇವಿ’ಯ ಕಥೆಯೇನು?

ಪ್ರ

‘ಕೊಸ್ಟಾವೊ’ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಪ್ರ

ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ...

ಪ್ರ

ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? 

ಪ್ರ

ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು...

INTERVIEWKishore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT