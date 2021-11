ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶಾಮ್ ಸಿಂಗಾ ರಾಯ್ ಆಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನಿ: ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ನಾನಿ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಾ ರಾಯ್’ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನಿಹಾರಿಕಾ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಟೀಸರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಾ ರಾಯ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು ನಾನಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಡೊನ್ನಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾನಿ ಎರಡು ಶೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ‘ದಿ ಎಂಡ್’ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ‘ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ’ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕಿರ್ತಿಯನ್ ಅವರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಾ ರಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಿಹಾರಿಕಾ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್’ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್ ಎಸ್ ಬೋಯನಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘ಅದ್ಭುತ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆರುಗುಗೊಳಿಸುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ‘ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ಧಾರೆ.

The visuals are a treat to watch, beautifully complementing the majestic canvas! Nani looks stunning as always! The teaser piques curiosity, eagerly waiting for the trailer ☺️ Sending my best wishes to the entire team of #ShyamSinghaRoy 🤗https://t.co/1dcKr8pLRt@NameisNani

