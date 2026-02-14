ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ; ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್: ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯೆಯಾದ ‘ಕಿಸ್’ ಬೆಡಗಿ
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್: ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯೆಯಾದ ‘ಕಿಸ್’ ಬೆಡಗಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಮಿಳಿನ ‘ಮೈ ಲಾರ್ಡ್’ನಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಆದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್
ತಮಿಳಿನ ‘ಮೈ ಲಾರ್ಡ್’ನಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಆದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್
ವೈದ್ಯೆ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ

ವೈದ್ಯೆ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ

Bollywood ActressSandalwood actressSree LeelaMMBS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT