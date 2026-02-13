ತಮಿಳಿನ ‘ಮೈ ಲಾರ್ಡ್’ನಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಆದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್

<p>‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ‘ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಈಗ ತಮಿಳಿನ ‘ಮೈ ಲಾರ್ಡ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಚೈತ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ</p><p>‘ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಟನೆಯ ಅನುಭವ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ‘ಸುಶೀಲಾ‘ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಟ ಎಂ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕುರಿತು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚೈತ್ರಾ, ‘ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹ ನಟರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆ ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೈ ಲಾರ್ಡ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜು ಮುರುಗನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಂತಿ ಅಂಬೇತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಗೋಪಿ ನೈನಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>