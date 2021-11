ಆದಿಪುರುಷ್‌: ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್‌

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ರಾವತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಿಪುರುಷ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದ 100ನೇ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಭಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಂ ರಾವತ್‌ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪುರುಷ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಲಾರ್‌, ಇನ್ನು ಹೆಸರಿಡದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಧೆ–ಶ್ಯಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

Last day, last shot and tons of amazing memories but the journey is not over yet!

See you soon darling #Prabhas#Adipurush #AboutLastNight pic.twitter.com/rtB7KahopK

