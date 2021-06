ಬೆಲ್ ಬಾಟಂ: ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲ್ ಬಾಟಂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 27ರಂದು ಬೆಲ್ ಬಾಟಂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ದಿನಾಂಕದ ಜತೆಗೆ ಕಿರು ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I know you have patiently waited for #Bellbottom! Couldn’t be happier to finally announce the release of our film. Arriving across big screens worldwide #BellBottomOn27July ✈️@vashubhagnani @vaaniofficial @humasqureshi @LaraDutta @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani pic.twitter.com/g3G8OQoq6g

— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 15, 2021