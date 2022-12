ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಗೆಲುವು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಒಡೆತನದ ಜೈಪುರ್‌ ಪಿಂಕ್‌ ಪ್ಯಾಂಥರ್‌ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೊ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌, ಮೌನವಾಗಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Silently you worked your destined way ,

Never did you let your determination stray ;

You bore the brunt of bias thought ,

And quietly brought all of them to naught !!!!

You are a CHAMPION Abhishek !

and you will remain a CHAMPION always ..

💪 💪💪@juniorbachchan

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 18, 2022