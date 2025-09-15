ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಅಮೂಲ್ಯ

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
‘ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರದ’ ಐಶುವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಪಾತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
