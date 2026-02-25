ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಖುಷ್ಬೂ ನಟನೆಯ ಸುಬೇದರ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ‘ಸುಬೇದರ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾ.5ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರವು ಕ್ರೈಂ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 69 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಮೌರ್ಯ ಎಂಬ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ (ಸುಬೇದಾರ್) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಗೀತಾ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಗೀತೆಗೆ ತಲೆದೂಗಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್.<p>ಈ ಚಿತ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಖುಷ್ಬೂ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ 'ಮೇರಿ ಜಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಸುಬೇದರ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುರೇಶ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಮದನ್, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಆದಿತ್ಯ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ಫೈಸಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>