ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಖುಷ್ಬೂ ನಟನೆಯ ಸುಬೇದರ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:45 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:45 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗೀತಾ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಗೀತೆಗೆ ತಲೆದೂಗಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೀತಾ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಗೀತೆಗೆ ತಲೆದೂಗಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
ಗೀತಾ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಗೀತೆಗೆ ತಲೆದೂಗಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
Bollywood ActressBollywoodAnil KapoorKushbookushbhu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT