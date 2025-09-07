<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'Songs of Forgotten Trees' ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಪರ್ಣಾ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ವೆನಿಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p>ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒರಿಝೋಂಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಗೆಲುವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ವಲಸೆ ಬಂದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನಟಿ ಥೂಯಾ ಅವರ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬದುಕುಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತರರೊಡನೆ ಅತ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಬಿಭಾನ್ಶು ರಾಯ್, ರೋಮಿಲ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ್ ಶಿಂಪಿ, ರವಿ ಮಾನ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಪಿಲಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲವ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೇವಜಿತ್ ಸಮಂತ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಆಶಿಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ನಿಶಾಂತ್ ರಾಮ್ಟೆಕೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.</p><p>ವೆನಿಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>