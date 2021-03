'ಆರಟ್ಟು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್‌!

ಮಲೆಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಜೋಡಿ ‘ಆರಟ್ಟು’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮಿ. ಫ್ರಾಡ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್‌. ರೆಹಮಾನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ.

ರೆಹಮಾನ್‌ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್‌, ರೆಹಮಾನ್ ಜೊತೆ ತಾವು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ‘ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A rare and remarkable shoot with the Music Maestro @arrahman for #Aaraattu. @unnikrishnanb pic.twitter.com/GPEz23e0lH

— Mohanlal (@Mohanlal) March 21, 2021