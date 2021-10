ಮುಂಬೈ: ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಗುರುವಾರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಆರ್ಯನ್‌ಗೆ ಜಾಮೀನು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾರುಕ್‌ ಅವರ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ತಾರೆಗಳಾದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ, ಸೋನು ಸೂದ್‌, ಸೋನಮ್‌ ಕಪೂರ್‌, ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್‌, ಆರ್‌.ಮಾಧವನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಆರ್ಯನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಜಾಮೀನು ದೊರೆತದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್‌.ಮಾಧವನ್‌, 'ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Thank god . As a father I am So relieved .. … May all good and positive things happen.

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) October 28, 2021