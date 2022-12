ಟಿಕೆಟ್‌ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಅವತಾರ್‌–2ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು!

ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆಮರೂನ್ ಅವರ ‘ಅವತಾರ್– ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್’ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹20 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ₹2500–3000 ಆಗಿದ್ದರೂ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್‌–2, ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು.

ಸಿನಿಮಾ ವಹಿವಾಟು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ₹20 ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್–2, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹80 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವತಾರ್‌ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ₹2500–3000 ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗರಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ದಾಖಲೆ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

#AvatarTheWayOfWater is by far the most important film for the future of cinema. Was blown away by the visuals and the emotions. It’s amazing when the biggest filmmaker of the world chooses his film to give an important message. I wanna see it again in imax 3d @Disney

— VarunDhawan (@Varun_dvn) December 14, 2022