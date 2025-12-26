OTTಗೆ ಬಂತು 3 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್

<p>ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ (ಭಾಗ –1) ಹಾಗೂ ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ (ಭಾಗ–2) ಸಿನಿಮಾಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p><p>ಬಾಹುಬಲಿಯ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ 3 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ‘ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p>.OTT: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಿವು.OTT Release: ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ‘ಎಕ್ಕ’ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹52 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 25) ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಟಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಂದನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಬಾಹುಬಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಸಂಕಲನವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>