ಜೂನ್‌ 10ಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ‘ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್’ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಜ.21ರಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್, ‘ಜೂನ್ 10ರಂದು ‘ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್’ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬರಹಗಾರ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಎದುರು ಸನ್ಯೋಗಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ 2017ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತೆ ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್‌, ಸೋನು ಸೂದ್‌ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ... ಆಲಂಗಿಸುವುದು, ಚುಂಬಿಸುವುದು ರಣವೀರ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟ: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

पराक्रम में अर्जुन, प्रतिज्ञा में भीष्म, ऐसे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका करने का सौभाग्य जीवन मे कभी कभी मिलता है A role of a lifetime.Samrat #Prithviraj Chauhan arriving in cinemas on 10th June in Hindi,Tamil & Telugu #DrChandraprakashDwivedi @yrf #Prithviraj10thJune pic.twitter.com/D0M2iebCjY

ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಕೊನೆಯ ಹಿಂದೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 'ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು 'ಆತನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ' ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಕರ್ಣಿ ಸೇನಾ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

'ಕೊನೆಯ ಹಿಂದೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ರಜಪೂತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಇಡಬಹುದು? ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಜಪೂತ್ ಕರ್ಣಿ ಸೇನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಕ್ರಾನಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಓದಿ... ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೊಶೂಟ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್

महान सम्राट की पुण्य स्मृति, रुपहले पर्दे पर 10 जून से!

The grand Samrat #Prithviraj Chauhan’s historic journey is coming to the big screen on 10th June in Hindi, Tamil & Telugu.

@ManushiChhillar @duttsanjay @SonuSood #DrChandraprakashDwivedi @yrf #YRF50 #Prithviraj10thJune pic.twitter.com/RmRFhu1P2Z

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 10, 2022