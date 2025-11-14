ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ನಿಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:46 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ‘ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಝಪಾಟಾ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ‘FIPRESCI’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ‘ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಝಪಾಟಾ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ‘FIPRESCI’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ‘ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಝಪಾಟಾ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ‘FIPRESCI’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
entertainmentBollywood ActressBollywood filmactressHindi film

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT