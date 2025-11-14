ಕೋಲ್ಕತ್ತ | ‘ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಝಪಾಟಾ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ‘FIPRESCI’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಕ್ಯೂಬಾದ ‘ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಝಪಾಟಾ’ ಚಿತ್ರವು 31ನೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್’ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ(FIPRESCI) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಲಲಿತ್ ರತ್ನಾಯಕೆ ಅವರ 'ರಿವರ್ಸ್ಟೋನ್' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ‘ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ‘ ‘ಬಿಜೋಯಿ ಜಪೋನರ್ ಪಾಟ್ಕಥಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್‘ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. </p><p>ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಇವೊನಾ ಜುಕಾ ಅವರ 'ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ' ಈ ಚಿತ್ರವು ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ‘ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೂರಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.‘ಮಾರ್ನಮಿ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಧ್ವನಿ.<p>'ಪಾರ್', 'ಪದ್ಮನಾದಿರ್ ಮಾಝಿ', 'ಕಲ್ಬೇಲಾ', 'ಮೋನರ್ ಮಾನುಷ್', 'ರಾಗೀರ್' ಮತ್ತು 'ಅಂತರ್ಜಲಿ ಯಾತ್ರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌತಮ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ FIPRESCI ಹಾಗೂ ‘ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ‘ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಚಂದ್ರಶಿಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ 'ಪೋರ್ಷಿ', ಶಿವರಂಜಿನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ' ಚಿತ್ರವು ‘NETPAC‘ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>