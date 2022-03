ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ನೋವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು.. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ ಫೈಲ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂದು ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್, 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

32 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವಾದರೂ, ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು, ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯಾಮಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾಮಿ ಅವರ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Being married to a Kashmiri Pandit, I know first hand of the atrocities that this peace-loving community has gone through. But majority of the nation is still unaware. It took us 32 years and a film to get to know the truth. Please watch and support #TheKashmirFiles . 🙏 https://t.co/rjHmKVmiXZ

— Yami Gautam Dhar (@yamigautam) March 14, 2022