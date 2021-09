ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಬೈನ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ

ಮುಂಬೈ: ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ದುಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Grateful to Dubai government for granting me and my family a 10 years golden visa.

Dynamic and kind hearted leadership.

Best Destination ….. Dubai and UAE👍🏼🙏 #Goldenvisa #Dubai #UAE

— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) September 14, 2021