<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹನುಮಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ತೇಜ್ ಸಜ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಮಿರಾಯ್: ಸೂಪರ್ ಯೋಧ' ಸಿನಿಮಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಾಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹27.20 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಶುಕ್ರವಾರ(ಸೆ.12) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮಿರಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಟ್ಟಮ್ನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿರಾಯ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಮನೋಜ್, ಜಯರಾಮ್, ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿರಾಯ್ ಸಿನಿಮಾವು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. </p>