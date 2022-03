Happy Birthday Puneeth Rajkumar: ಅಪ್ಪು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ತಾರೆಯರು

ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಜೇಮ್ಸ್, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ (ಮಾ. 17) ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ.

ತಾರೆಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ತಾರೆಯರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ:

ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ:

His persona mirrored his name. Remembering Dr. #PuneethRajkumar, our beloved Appu sir on his birth anniversary. I hope #James is as loved as he is. My best wishes to the team 😊 pic.twitter.com/KnALp3wQ9l — Rakshit Shetty (@rakshitshetty) March 17, 2022

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ:

All the best to team James and Dr.@PuneethRajkumar sir 😊👍 Jai Hanuman 😊🙏 pic.twitter.com/5QbEJRSkto — Dhruva Sarja (@DhruvaSarja) March 16, 2022

ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್:

Dear Puneeth,

I'm sure your film #James is going to be a great one. It will have a special place in all our hearts. We miss you...#PuneethRajkumar pic.twitter.com/n1B3B8UwKk — Mohanlal (@Mohanlal) March 16, 2022

ಪ್ರಣೀತ:

Happy birthday appu sir. Wherever you are , may you be blessed with all the happiness in the universe.. 🙏🏻#PuneethRajkumarLivesOn #HappyBirthdayPuneethRajkumar

#PowerStar pic.twitter.com/4iYSmLUX53 — Pranitha Subhash (@pranitasubhash) March 17, 2022

ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ:

We have walked out of films with varied sentiments but for the first time we will all be walking into the theaters filled with overwhelming emotions. Remembering you fondly on your birth anniversary Appu sir #PuneethRajkumar @PuneethRajkumar ATB @BahaddurChethan & #James team! pic.twitter.com/qCI4AwHuSk — Anup Bhandari (@anupsbhandari) March 17, 2022

ವಿಶಾಲ್:

Happy bday dearest brother @PuneethRajkumar.

Though u r nt amidst us, ur thoughts, ur precious smile n ur aura is still lingering in our hearts.

V do miss u everyday.

My bst wishes fr ur film James.

We wil alwys continue to shower our love,affection & respect to u fr evr. GB. pic.twitter.com/4mJOryLq0f — Vishal (@VishalKOfficial) March 17, 2022

ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ:

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ:

Best wishes to #James. Appu Sir fans proved yet again why he is so loved. — Karthik Gowda (@Karthik1423) March 16, 2022

ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್:

Puneeth Sir, You have always inspired us with your incredible work and character. You have won millions of hearts and #James will surely be etched in our hearts as your last memory.

Welcoming you with all of

our heart.

Best wishes to the team.#PuneethRajKumarLivesOn pic.twitter.com/OoVoVDOYxy — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) March 16, 2022

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ:



ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ



ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್:

ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ:



ಸಿ.ಟಿ ರವಿ:



ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ:





