ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ನಟ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಮನವಿ, ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು...

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೆಫಾಲಿ ಷಾ, ರೋಶನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಸಹನಟ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಸನ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಒಡೆತನದ ಬ್ಯಾನರ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಟ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಡಿಯರ್ ಜಿಂದಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನ! ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಆದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಟಿ). ಅದು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ... ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನರ್ವಸ್‌ ಆಗುತ್ತೇನೆ... ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ... ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನು..! ಈ ಭಾವನೆ ಎಂದಿಗೂ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ.. ಮತ್ತು ಅದು ಹೋಗಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಾರೈಸಿ (ನನ್ನ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ)' ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

After this production please sign me up for your next home production little one. I will come in time for the shoot and be very professional..promise! https://t.co/rXzha7LmZR

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 3, 2021