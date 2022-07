‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್‘ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಪರಿಣಯ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕುತೂಹಲ

ಮುಂಬೈ: ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ! ಹೌದು, ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್‘ ಚಿತ್ರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

1 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ಟೀಸರ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಶೆಫಾಲಿ ಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ರೋಮಾಂಚನ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿಯ (ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ) ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಅವರು ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಚೇಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಆಲಿಯಾ, ವಿಜಯ್ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಣಯದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಟೀಸರ್‌ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ನಟಿ ಶೆಫಾಲಿ ಶಾ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್‘ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್‌ 5ರಂದು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ ನೆಟ್‌ಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Kya ek meindak aur bichhoo dost ho sakte hain?

Darlings, watch on 5th August, only on Netflix. #Darlings #DarlingsOnNetflix@aliaa08 @MrVijayVarma @roshanmathew22

Directed by @djasmeet

Produced by @gaurikhan @aliaa08 @_GauravVerma

Written by @djasmeet and #ParveezShaikh pic.twitter.com/ajj8GvUtvk

— Shefali Shah (@ShefaliShah_) July 5, 2022