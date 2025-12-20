ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್: ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

kannada movieShootingDarshanDevil

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT